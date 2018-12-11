مساعدات مالية لمصابي حادث أتوبيس البحيرة وإلغاء التعاقد مع الشركة المالكة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صرف مساعدة مالية عاجلة للمصابين في حادث تصادم تريلا بأتوبيس ركاب على طريق "دمنهور - دسوق" كما قرر إلغاء التعاقد مع الشركة الخاصة مالكة الأتوبيس، وتشكيل حملة مكثفة لضبط السيارات المخالفة.

جاء ذلك أثناء زيارته برفقة اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة للمصابين، بمستشفى دمنهور التعليمي، حيث وجه بسرعة تقديم الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية العاجلة لهم.

كما التقى المحافظ بأهالي المصابين الذين طالبوه بالموافقة على فتح خط سير جديد خاص بالميكروباص لنقل الأهالي من قرية سنهور إلى مدينة دمنهور ووجه المحافظ تعليماته لمدير المرور بالتنسيق مع مدير مجمع المواقف لعمل اللازم.

وقع الحادث الذى أسفر عن إصابة 16 مواطنًا أمام قرية سنهور، عند خروج تريلا من محطة وقود السيارات، وعبور الطريق متجهة إلى دمنهور، وتصادف قدوم الأتوبيس من دمنهور تجاه الرحمانية بسرعة كبيرة، ولم يستطع سائقه تفادي السيارة فاصطدم بها.