ميركل تنهي جلسة مشاورات مع ماي بخصوص البريكست

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ)

عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين اليوم الثلاثاء، لقاء استمر لأكثر من ساعة مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، للتشاور بشأن الوضع المعقد للنقاش في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وكانت ميركل استقبلت ماي في دار المستشارية بعد ظهر اليوم، ولم يتم الإعلان عن مضمون المحادثات بعد.

ومن المتوقع أن تتحدث ميركل عن لقائها مع ماي خلال جلسة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من اليوم.

كانت ماي توجهت قبل ظهر اليوم إلى لاهاي وأجرت محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ومن المتوقع أن تتوجه مساء اليوم إلى بروكسل لمقابلة دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية.

كان وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية ميشائيل روت ذكر في وقت سابق من اليوم أنه لا يجوز لماي أن تأمل في الحصول على تعهدات من جانب ميركل.

وقال روت اليوم على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل قبيل الاجتماع المقرر عقده بين ماي وميركل في برلين: "من الجيد دائما تبادل الحوار، لكن لن يكون هناك بالتأكيد تعهدات بإعادة التفاوض"، مضيفا أنه لا يوجد حاليا أساس لإعادة فتح ملف اتفاقيات البريكست.

وأردف روت قائلا في إشارة إلى الخلاف الداخلي في بريطانيا حول اتفاقية البريكست: "لا نريد معاقبة أحد في المملكة المتحدة، لكن يتعين الآن على لندن أن تفي بالمهام"، مضيفا أن هناك حاجة حاليا "لروح بناءة".

ومن جانبها، أعربت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو عن قلقها إزاء الوضع الراهن، مضيفة أن اتفاقية الخروج المطروحة حاليا هي أفضل اتفاقية ممكنة، مشيرة إلى أنه يتعين على المسؤولين السياسيين الاستعداد الآن لسيناريو خروج بريطانيا بدون اتفاق.

وقال روت: "الوقت ينفد. هذا أمر تعلمه جميع الأطراف".

كانت ماي اضطرت إلى تأجيل تصويت محوري حول اتفاق الخروج في البرلمان البريطاني وسط مخاوف من هزيمة ساحقة.