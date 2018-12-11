الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه صباح اليوم.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار، في بنك كريدي أجريكول عند 17.87جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.