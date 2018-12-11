وزيرة البيئة: على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها لمواجهة تغير المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزامات ما قبل 2020 التي نص عليها اتفاق باريس للمناخ وتعديلات الدوحة، والحفاظ على المكاسب المتوازنة التي حققها الاتفاق، بالإضافة إلى التزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم اللازم للدول النامية لتنفيذ التزاماتهم باتفاق باريس.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الحوار التشاوري المسمى "تالانوا" على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقد حاليا ببولندا، وفقا لبيان وزارة البيئة اليوم الثلاثاء.
يشار إلى أن حوار "تالانوا" يعد مبادرة أطلقتها رئاسة مؤتمر الأطراف السابقة لخلق حوار شامل وتشاركي من أجل المناخ.
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