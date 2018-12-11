وزير التموين: السكر المحلي يغطي 75% من احتياجتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال علي مصيلحي، وزير التموين، إن استهلاك مصر من السكر شهريا يبلغ 250 ألف طن منها 120 ألف طن من السلع التموينية.

وأضاف مصيلحي، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وصل لـ75% تقريبا من الاستهلاك السنوي البالغ 3.1 مليون طن بواقع انتاج 2.2 مليون طن وهذا مؤشر إيجابي".

وتابع: "لازلنا نحتاج لتحقيق مزيد من الانتاج".

وأعلن وزير التموين، تأييده للمقترح الخاص بتشكيل ثلاث مجموعات، واحدة معنية بحساب تكلفة زراعة محصول قصب السكر وفقا لأخر أسعار للمستلزمات الزراعية، والأخرى لحساب التكلفة الفعلية لصناعة السكر، والأخيرة للنظر في النموذج الكلى للأسعار العاليمة.

وأيد مصيلحي، أيضًا دراسة مقترح عمل صندوق موازنة أسعار، موضحًا: "هناك أهمية لوجوده نظرًا لتقلبات الأسعار خاصة في بعض السلع الاستراتيجية ومنها السكر وما حدث فى نهاية 2016 خير دليل على ذلك".

ولفت إلى أن الهند تفوقت لأول مرة على البرازيل في إنتاج السكر، لافتا إلى أن مصر دولة تحترم الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية وهذا يعنى أننا ملتزمين بعلاقاتنا الدولية والاتفاقيات مع الاتحاد الأوربى وأمريكا الجنوبية التى تسمح بالتبادل التجارى بدون جمارك".

وتابع: "وهذا يعني في حال تدني الأسعار الدولية لبعض السلع تستورد شركات القطاع الخاص السلع والمنتجات وتطرحها في السوق المصري، ومادامت هذه الشركات ملتزمة بالاشتراطات لا يستطيع أحد أن يمنعها من هذا الأمر والمستهلك له فروض الأسعار لصالحه".