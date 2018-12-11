سقوط تلميذ من الطابق الثالث في مدرسة بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سقط تلميذ بالصف السادس الابتدائي، من الطابق الثالث بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بحي غرب شبرا الخيمة جرى نقل الطفل للمستشفى، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين وإرسال لجنة من المديرية للتحقيق.

فيما طالب أولياء الأمور بالمدرسة المسؤولين بتركيب المصبعات الحديدية حفاظا على أرواح الطلاب خاصة في المرحلة الابتدائية.