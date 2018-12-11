سي تي إس إينجينز تعيّن توم بودي في منصب نائب الرئيس الأول لشؤون...

فورت لودردال، فلوريدا-الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "سي تي إس إينجينز"، الرائدة عالمياً في مجال صيانة المحرّكات النفاثة المعمّرة في قطاع الطيران والدفاع، عن تعيين توم بودي لتولي منصب نائب الرئيس الأول لشؤون العمليات لديها. وسيكون السيد بودي، عند توليه منصبه الجديد، مسؤولاً عن جميع العمليات والجودة والوظائف الهندسية في الشركة. وسيقدم تقاريره مباشرة إلى فيسا بوكيري، الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التشغيليّة لدى "سي تي إس إينجينز". ومنذ عام 2008، شغل السيد بودي منصب المدير العام لمركز "كولومبوس إنجين" التابع لشركة "برات آند ويتني"، التي انضم إليها عام 2000. وقبيل عام 2000، عمل السيد بودي في شركة "جنرال إلكتريك" للطيران حيث كان قائدًا لشؤون الجودة والهندسة آنذاك.

وقال السيد بوكيري في هذا السياق: "قام توم، بصفته المدير العام لمركز ’كولومبوس إنجين‘، بإدارة أكثر من 700 موظف عبر مختلف خطوط إنتاج المحركات، وساهم في تخفيض نطاقات الإنتاج والتشغيل من خلال الترويج لمبادئ التصنيع الخالي من الهدر". وأضاف: "حصل توم على العديد من الجوائز والتكريمات بفضل أدائه في الإدارة، ويسرّنا للغاية أنه سينضم إلى شركتنا، ممهداً الطريق نحو تحقيق فرص نمو مستقبلية".

ومن جهته، قال السيد بودي: "إني متحمس للانضمام إلى فريق عمل ’سي تي إس إينجينز‘ لتولي منصب نائب الرئيس الأول لشؤون العمليات لديها". وتابع قائلاً: "نجحت ’سي تي إس‘ باتخاذ موقع ريادي في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة للمحركات النفاثة في أمريكا الشمالية، وإنني واثق تماماً من أنها ستواصل تقديم الخدمات المتميزة للعملاء واتباع مسار النمو خاصتها".

تعدّ شركة "سي تي إس إينجينز"، والتي تتخذ من فورت لودردال مقراً لها، رائداً عالمياً في صيانة المحركات المعمّرة حيث تقوم بأعمال الصيانة على محركات من طرازات "سي إف 6-50" و"سي إف 6-80 إيه" و"سي إف 6-80 سي" و"بي دبليو 2000" في منشآتها لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة التي تبلغ مساحاتها 105 آلاف قدم مربع في فورت لودردال. كما تقوم الشركة، على منصة الاختبارات بقوة 155 ألف رطل-قوة في جوبيتر بفلوريدا، باختبارات عودة المحركات المعمّرة إلى الخدمة بالإضافة إلى اختبارات تطويرية لمصنعي المعدات الأصلية لمنصات المحركات الجديدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.ctsengines.com.

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