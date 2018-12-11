اختيار شركة تاتش نت التابعة لـ جلوبال بايمنتس كأفضل شريك للعام من...

أتلانتا-الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): يسرّ شركة "جلوبال بايمنتس" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:GPN)، المزوّد الرائد عالمياً لحلول تقنيات وبرمجيات الدفع، أن تعلن عن حصول شركة "تاتش نت" التابعة لها على لقب "أفضل شريك للعام" من قبل "إلوسيان"، مزود البرمجيات والخدمات الذي يدعم التعليم العالي، وذلك في حفل استقبال منتدى الشركاء الذي أقيم خلال مؤتمر "إديوكوز" السنوي هذا العام في دنفر بولاية كولورادو.

وتمّ تكريم شركة "تاتش نت" بفضل جهودها التعاونية الهادفة إلى تقديم حلول اعتمادات تجارية مبسطة وتفاعلية وقائمة على السحابة مخصصة للطلاب. ويثبت هذا التكريم أيضاً عمق منصة "تاتش نت" واتساعها وتفانيها في توفير استراتيجيات قائمة على البرمجيات ومستندة إلى التكنولوجيا لمؤسسات التعليم العالي.

وقال كريس ويستفول، نائب الرئيس لشؤون الشراكات لدى "إلوسيان" في معرض تعليقه على الأمر: "من خلال التزام ’تاتش نت‘ بتوفير أقصى قيمة ممكنة، يمكن لشركة ’إلوسيان‘ تزويد العملاء بشكل مستمر بالحلول والدعم والخدمات الأفضل ضمن فئتها".

ومن جهته، قال آدم ماك دونالد، رئيس شركة "تاتش نت": "عندما تقوم بالجمع بين تكنولوجيا ’إلوسيان‘ الغنية بالمميزات والمعرفة المعمقة بالعملاء ومجموعة الحلول التكنولوجية المتخصصة لدينا، تكتسب المؤسسات القدرة على بناء عمليات دفع ووصول وامتثال آمنة وبشكل فعال. وتُعدّ هذه الشراكة تأكيداً على التزامنا بدمج البرمجيات والمدفوعات بطريقة سلسة وتقديم حلول شاملة لعملائنا في جميع أنحاء العالم".

لمحة عن "تاتش نت"

تعتبر "تاتش نت" المزود الرائد للحلول التجارية وحلول الاعتمادات المتكاملة والشاملة والآمنة للكليات والجامعات. وتعتمد مؤسسات التعليم العالي على "تاتش نت" لتوحيد وتأمين المدفوعات والتراخيص والمعاملات التجارية الأخرى ذات الصلة على نطاق الحرم الجامعي. ويمنح تكامل "تاتش نت" وشفافيتها وأمنها المؤسسات قدراً أكبر من التحكم بالمعاملات والتكاليف والامتثال مع توفير المزيد من الكفاءات التشغيلية والوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي عبر الخدمة الذاتية. وتعدّ "تاتش نت إنفورميشن سيستمز" شركة مدفوعات عالمية (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:GPN). touchnet.com

لمحة عن "جلوبال بايمنتس"

تعتبر شركة "جلوبال بايمنتس" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:GPN) مزوداً عالمياً رائداً لحلول تقنيات وبرمجيات الدفع بحيث توفر الخدمات المبتكرة لعملائنا في أنحاء العالم كافة. وتُمكّننا تقنياتنا وخدماتنا وخبرة موظفينا من توفير مجموعة واسعة من الحلول التي تمكن عملاءنا من قبول جميع أنواع المدفوعات وإدارة أعمالهم بطريقة أكثر كفاءة عبر مجموعة متنوعة من قنوات التوزيع في الكثير من الأسواق حول العالم.

وتتخذ "جلوبال بايمنتس" من أتلانتا بولاية جورجيا مقراً رئيسياً لها ويعمل لديها نحو 11 ألف موظفاً حول العالم، وهي عضو في مؤشر "إس آند بي 500". ولديها عملاء وشركاء في 31 دولة في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والبرازيل. للمزيد من المعلومات حول "جلوبال بايمنتس"، وعلامتنا التجارية وتقنياتنا القائمة على بالخدمات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.globalpaymentsinc.com

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