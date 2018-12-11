الحكومة اليمنية تستبعد التوصل لوقف إطلاق النار في البلاد

مباحثات السويد

وكالات

رجح أحد أعضاء الوفد الحكومي اليمني المشارك في مباحثات السويد، اليوم الثلاثاء، عدم التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال عسكر زعيل، في تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية اليوم، إن وقف إطلاق النار مطروح ضمن الإطار العام، مشيرا إلى أن مشاركة

الوفد الحكومي في المباحثات من أجل تحقيق تقدم لوقف إطلاق النار بشكل كامل.

وأضاف زعيل : "أعتقد أننا لن نستطيع أن نحرز التقدم في هذه الجولة. هذه الجولة هي جولة محادثات للتهيئة لهذا".

وتبادل وفديّ الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية كشوفات الأسرى والمعتقلين، وذلك في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد.

وقدم الوفد اليمني، الممثل للحكومة الشرعية، قائمة بأكثر من 8 آلاف معتقل في سجون الحوثي، بينما قدم الانقلابيون كشوفات بسبعة آلاف اسم.

ويقضي الاتفاق أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال 45 يوماً من تبادل الكشوفات بأسمائهم.