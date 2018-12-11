مقتل 12 حوثيًا في قصف مدفعي للجيش اليمني بالضالع

وكالات

لقي عدد من المليشيات الحوثية مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في قصف للجيش الوطني اليمني على مواقع الحوثيين بمحافظة الضالع.

وأفاد الموقع التابع للجيش اليمني "سبتمبر

نت" بمقتل 12 من المليشيات الانقلابية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم، في قصف مدفعي للجيش اليمنيبمديرية دمت شمالي محافظة الضالع.

وأضاف الموقع أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تحركات للمليشيات في قرى "الحقب"، و"رباط الحرازي"، و"خارم" جنوبي مديرية دمت، كانت في طريقها لتعزيز عناصر المليشيات في تبة "الثعيل".