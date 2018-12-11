احد عناصر الجيش اليمني - ارشيفيةوكالات
لقي عدد من المليشيات الحوثية مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في قصف للجيش الوطني اليمني على مواقع الحوثيين بمحافظة الضالع.
وأفاد الموقع التابع للجيش اليمني "سبتمبرنت" بمقتل 12 من المليشيات الانقلابية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم، في قصف مدفعي للجيش اليمني
وأضاف الموقع أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تحركات للمليشيات في قرى "الحقب"، و"رباط الحرازي"، و"خارم" جنوبي مديرية دمت، كانت في طريقها لتعزيز عناصر المليشيات في تبة "الثعيل".
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 حوثيًا في قصف مدفعي للجيش اليمني بالضالع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .