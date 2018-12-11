مقتل 10 أشخاص في هجوم شرقي الكونغو الديمقراطية

هجوم فى الكونغو الديمقراطيةوكالات:
قتل 10 أشخاص في هجوم شنته مجموعة متمردة شرقي الكونغو الديمقراطية.
وقال مسؤولين محليين إن مشتبها بهم من مجموعة "القوات الديمقراطية المتحالفة"هاجموا قرية أويشا في إقليم بيني، وسرقوا ممتلكات، حسبماذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.)
وتواجه "القوات المتحالفة" اتهامات بشن عدة هجمات في الكونغو منذ عام 2014، ويشكل انعدام الأمن في شرق الكونغو تهديدًا كبيرًا للانتخابات المقرر إجراؤها في أقل من أسبوعين.
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