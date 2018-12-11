اتفاقيات سودانية روسية لتنفيذ مشروعات زراعية ونفطية بالسودان

وافقت الحكومة السودانية على قيام مشاريع مشتركة مع جمهورية بيلاروسيا لإنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والأعلاف وزراعة الخضروات بالسودان باستخدام التقانة البيلاروسية. واتفقت الحكومتان على تنفيذ مشاريع في قطاعي الطاقة والنفط، بجانب تنفيذ مشاريع تعدين الذهب.

وأنهى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، يوم الثلاثاء، برفقة وفد حكومي رفيع، زيارة لجمهورية بيلاروسيا استمرت ثلاثة أيام، بناءً على دعوة من رئيسها اليكساندر لوكاشينكو، عقد خلالها اجتماعات مع نظيره البيلاروسي تطرقت لمختلف مجالات التعاون.

ووقع الرئيسان، البشير ولوكاشينكو، على البيان المشترك في ختام الزيارة بعاصمة البلاد مينسك، الثلاثاء، ورحبا خلاله بالتقدم في تنفيذ مشاريع تعدين الذهب في السودان، من قبل الشركات البيلاروسية، كما اتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ مشاريع في قطاعي الطاقة والنفط.

وأعلن الجانب البيلاروسي، ترحيبه بفتح سفارة للسودان في مينسك، بينما عبر الجانب السوداني -بحسب البيان الذي حصلت الشروق نت على نسخة منه- عن أمله في أن يكون لجمهورية بيلاروسيا تمثيل مقيم في السودان.

واستعرض الرئيسان سير تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها إبان زيارة رئيس جمهورية بيلاروسيا إلى السودان في العام 2017، مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة، كما تطرقا لمجالات التعاون الثنائي الواعدة في البلدين.

وعبر الطرفان عن رغبتهما في ترقية التعاون من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة بينهما.

وأكدا التزامهما بحماية أمن البلدين ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ومنع انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف اللتان تشكلان تهديداً جدياً للأمن الدولي.

واتفق الطرفان على تبادل الدعم في المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، وذلك في إطار المبادرات الدولية الرامية للتصدي للمهددات والتحديات المعاصرة.

وأكدا أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون في المجالات الصناعية وإنتاج الآليات والمنتجات الزراعية.

وكشف البيان عن اتفاق على إنشاء مصنع في السودان لإنتاج الآليات متعددة الصناعات يعمل على إنتاج جرارات بيلاروسية وشاحنات (ماز) وآليات (قومزيلماش) بغرض تحسين القاعدة الصناعية للسودان، مؤكداً التزام السودان باتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم مشروع إنشاء المصنع.

ووافقت الخرطوم على تسهيل إكمال الإجراءات من أجل قيام مشاريع مشتركة لإنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والأعلاف وزراعة الخضروات باستخدام التقانة البيلاروسية.

ورحب الطرفان بتعزيز الأسس القانونية للتعاون الثنائي وذلك عبر التوقيع على اتفاقيات تهدف إلى تطوير التعاون في مجال الضرائب والجمارك ومجالات أخرى مختلفة، كما رحب الرئيسان بعقد منبر لمجلس رجال الأعمال البيلاروسي-السوداني خلال الزيارة.

وعبر الجانبان بحسب شبكة الشروق – عن رضائهما التام عن التعاون في مجال التعليم، بما في ذلك وضع آليات لاجتذاب وابتعاث السودانيين لتلقي التدريب في المؤسسات التعليمية البيلاروسية، وتشجيع تبادل الطلاب، وتأسيس شعب مشتركة في التخصصات ذات الأولوية، وتنظيم التبادل الأكاديمي والمهني، وابتعاث خبراء اللغة العربية البيلاروسيين لتلقي التدريب في الجامعات السودانية، وتنظيم برامج تدريس اللغة الروسية عن بعد للطلاب السودانيين، وفتح شعب تحضيرية حسب نظم المؤسسات التعليمية في جمهورية السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)