كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف نفق ثالث لحزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "لقد تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى، حيث يعرض كل من يدخل إليه نفسه للخطر، حيث يجري الجيش الإسرائيلي أعمال دراسة داخل مسار النفق".
وأعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، عن اكتشافه نفقين آخرين على الحدود اللبنانية، وحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية استمرار العمل في هذه الأنفاق التي تشكل بسحب إسرائيل، خرقاً للقرار الأممي رقم 1701.
وبدأ الجيش الإسرائيلي، قبل أيام عملية أطلق عليها اسم "درع الشمال"، للبحث عن أنفاق تابعة لحزب الله، وتم تشييدها لاستخدامها لأغراض هجومية في أي مواجهة بين تنظيم حزب الله وإسرائيل.
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