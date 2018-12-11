كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة اليمن والحوثيون يتبادلان كشوفات الأسرى والمعتقلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويقضي الاتفاق أن يتم تبادل الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين خلال 45 يوماً من تبادل الكشوفات بأسمائهم.
وكان المبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفيث، قد أكد أمس الإثنين في مؤتمر صحفي بالسويد، أن إعلان اتفاق وتفاصيل تبادل الأسرى - الذي تم توقيعه سابقاً - سيتم خلال اليومين المقبلين.
وأضاف: "نحاول تقريب الهوة بين الوفدين حتى نستطيع اختتام هذه المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة".
وتابع "ناقشنا بالتفصيل بنود اتفاقيات محتملة بين وفدي المشاورات، ونرغب أن تكون الدورة الحالية من المشاورات حاسمة".
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