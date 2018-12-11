الحلبوسي يدعو لضرورة المساهمة في جهود إعمار العراق

وقال الحلبوسي، خلال حضوره ندوة الطاقة للغرفة التجارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "أحد أوجه الإصلاح الذي يترقبه الشارع العراقي، هو مرحلة الاستثمار والإعمار، وهناك ترحيب شعبي بهذا التوجه، كونه يقضي على البطالة ويحقق نموا محليا لجميع المحافظات العراقية"، لافتا إلى أن مجلس النواب سيعمل على تشريع القوانين التي تساعد على تسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع الخاص.

وشدد رئيس مجلس النواب العراقي، على أهمية تواصل الجهد الدولي لدعم العراق، لا سيما في مجال إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد العراقي، والبدء بتنفيذ مخرجات مؤتمر الكويت للإعمار الذي سيمنح العراق فرصًا عالمية للاستثمار.

وأضاف الحلبوسي: "تمر علينا ذكرى التحرير وإعلان النصر العراقي على تنظيم داعش، وأعتقد أن الفرصة كبيرة لتقديم النموذج المثالي لدعم هذا النصر من خلال إعمار هذه المحافظات، وإعادة الحياة لجميع مناطقها وإعادة النازحين".