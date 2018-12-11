كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع رأي: 80 ٪ من الأوكرانيين يلومون السلطات على المشاكل الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لمسح أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، فإن نحو 80 ٪ من الأوكرانيين يلومون الحكومة الحالية على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

ونشر الموقع الإلكتروني للمعهد: "اختار 78.6٪ من الأشخاص خيار "رجال الدولة غير أكفاء و/ أو فاسدون هم في السلطة، و 34.3 ٪ من المستطلعين لا يأملون أن يتحسن الوضع في المستقبل القريب".

وأجري استطلاع الرأي في الفترة الممتدة من 23 نوفمبر إلى 3 ديسمبر الجاري، بمشاركة 2000 شخص.

وأجري قبل مدة استطلاع آخر عبر فيه معظم الأوكرانيين عن عدم رضاهم حول إنهاء معاهدة الصداقة والتعاون بين روسيا وأوكرانيا.