كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11.58 مليون سائح يزورون دبي خلال 9 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتصدرت الهند الأسواق الرئيسة لدبي، تلتها السعودية في المركز الثاني، فيما حلّت المملكة المتحدة في المركز الثالث، وهو ما يؤكد قدرة دبي على المحافظة على أسواقها التقليدية، وكذلك استقطاب شرائح متنوعة من الزوار من شتى أنحاء العالم.
وتؤكد هذه الأرقام أن سياحة دبي تسير بخطى ثابتة لتصبح أكثر المدن زيارة على مستوى العالم، سواء للترفيه أو للأعمال أو للفعاليات.
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