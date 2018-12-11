كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 8 أشخاص جراء اضطرابات داخل مركز للاجئين بألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء، احتجاز ثمانية أشخاص عقب اضطرابات داخل أحد مراكز اللاجئين بولاية بافاريا.

وقالت الشرطة- حسبما نقلت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية- أن عددًا من الأشخاص تحصنوا داخل أحد المبانى، وتم إلقاء الحجارة على قوات الشرطة التى وصلت للمركز لاحقا، مضيفة أن قوات الشرطة والإطفاء سيطرت على حريق شب خارج أحد المباني.

وتابعت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على ثمانية إريتريين وتلقى تسعة أشخاص العلاج جراء استنشاق الدخان، فيما أصيب ضابط شرطة جراء الاشتباكات التى لم يعرف سببها حتى الآن.

من ناحية اخرى تونى الحكومة الألمانية تمديد فترة مراجعة طلبات اللجوء بين عامى 2015 و2016، بسبب زيادة الضغط على المكتب الاتحادى للهجرة واللاجئين الذى يعكف على مراجعة ما يقرب من 800 ألف طلب لجوء، فى إطار ما يعرف بإجراءات "إلغاء وإبطال" قرارات اللجوء.

ويقوم المكتب الاتحادى للهجرة واللاجئين بالتحقق مما إذا كان الوضع فى بلد الشخص الحاصل على اللجوء قد تغير ويمكنه العودة، كما ينظر المكتب فيما إذا كانت هناك معلومات جديدة حول هوية اللاجئ، وإذا لم يقدم المكتب أى اعتراض، فيمكن لسلطة الأجانب إصدار تصريح بالإقامة الدامة للاجئ.

ووفقًا للخطة المتفق عليها- نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية- سيتم تمرير مشروع قانون فى مجلس الوزراء فى يناير حول معايير اللجوء.

وأوضحت التقارير أنه يجرى- حاليا- إعداد مقترح فى وزارة الداخلية الألمانية، ينص على تمديد الموعد النهائى لمراجعة قرارات عام 2015 حتى 31 ديسمبر 2019، أما الموعد النهائى لمراجعة القرارات التى صدرت فى عام 2016 فتمدد حتى نهاية عام 2020، ومن المقرر إرسال المقترح إلى الوزارات الأخرى قريبا من أجل الموافقة عليه.



