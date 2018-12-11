غياب وازن لاتحاد طنجة أمام الساورة الجزائري

سيخوض فريق اتحاد طنجة مباراته القادمة أمام شبيبة الساورة الجزائري في الدور الأول من منافسات عصبة الابطال الإفريقية، محروما من خدمات أحد أبرز لاعبيه، الأمر يتعلق باللاعب محمد فوزير، أحد العناصر المؤثرة داخل الفريق الطنجاوي.

وتلقى فوزير إنذارين إثنين، في مباراتيه الأخيرتين في الدور التمهيدي، ما أدى إلى غيابه عن هذه المواجهة، وهو الفراغ الذي سيكون على المدرب التونسي، أحمد العجلاني، تداركه، في هذه المباراة التي ستقام يوم السبت المقبل.

في المقابل، سيستفيد حامل لقب البطولة الاحترافية، من عودة لاعب وازن آخر، هو عصام الراقي، الذي سيكون حاضرا في “القمة” المغاربية القادمة، بعد تعافيه من الإصابة.

ويسعى الفريق الأزرق إلى العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر، تسهل عليه المأمورية في مباراة العودة بالمغرب.