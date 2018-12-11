“تخصيص شبابيك بالحسيمة لتسهيل الاستفادة من برنامج “تيسير

كشفت مصادر مطّلعة أنه خصّصت، في إقليم الحسيمة، شبابيك واحدة بمختلف الإدارات من أجل تسهيل عمليات الاستفادة من برنامج “تيسير”، الذي عمّمته حكومة العثماني قبل أيام.

وأوردت المصادر أنه نظراً للإقبال الكبير للمواطنين على مصالح الإدارات لاستجلاب وثائق الاستفادة من برنامج “تيسير”، تقرر فتح شباك وحيد في كل إدارة لتسهيل جمع الوثائق المطلوبة.

وأبرزت، في السياق نفسه، أن إحداث الشبابيك المتعلقة ببرنامج “تيسير” جاء بتوجيهات من عمالة الحسيمة، إلى مختلف المجالس الجماعية والإدارة الترابية على صعيد الإقليم.

ورفعت حكومة العثماني عدد المستفيدين من برنامج “تيسير” إلى مليونين و87 ألف مستفيد، كما انتقل عدد المجالس الجماعية المستفيدة من 400 جماعة قروية إلى 1500 جماعة.