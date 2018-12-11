فيصل عزيزي يسخر من إطلالات النجوم في مهرجان مراكش-صورة

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سخر الفنان المغربي، فيصل عزيزي، أمس الاثنين، من إطلالات نجوم مهرجان مراكش، بنشره لصورة يظهر فيها بسروال رياضي وسترة بذلة.
فيصل عزيزي، الذي غاب عن حضور مهرجان مراكش لتواجده في كوريا، علق على الصورة التي نشرها على حسابه بـ”أنستغرام” بأسلوب ساخر، إذ كتب: “تكلفت وتسلفت باش نقاد الحطة (من تصميم مروان زعطوط) لمهرجان مراكش ساعة خسارة أنا فكوريا… المهم لبستها وتپوزيت فوق الزربية الحمرا باش ما يبقاش فيا الحال. نتمنى تكون عجباتكم الإطلالة”.
هذا، وأثارت إطلالات بعض الوجوه الحاضرة في مهرجان مراكش الجدل، بسبب غرابتها، في حين اعتبرت فئة من الجمهور أنها محاولة للفت الانتباه على البساط الأحمر من طرف أصحابها، وهو أمر عادي في الملتقيات الفنية الكبرى.
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