عصبة الأبطال – مباريات مثيرة وصراع على التأهل في آخر جولة من دور المجموعات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، إلى القارة الأوروبية، حيث ستقام الجولة الأخيرة من دور المجوموعات، والتي ستكون شاهدة على مباريات غاية في الإثارة والتشويق، خاصة بين الأندية التي مازالت تصارع على خطف بطاقة التأهل للدور الثاني.
وتبقى أبرز المواعيد، تلك التي ستقام برسم المجموعة الثالثة، بين ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، حيث يبحث هذا الأخير عن العودة بتعادل فقط من أجل التأهل، بينما يتوجب على “الريدز” الانتصار إن هو أراد الوصول للدور الثاني.
وفي المجموعة ذاتها، سيكون على باريس سان جرمان الفرنسي، الفوز على سرفينا زفيزدا الصربي، بميدان هذا الأخير من أجل التأهل لدور الثمن.
الإثارة ذاتها ستكون في المجموعة الثانية، حيث يتوجب على توتنهام الإنجليزي، العودة بنتيجة إيجابية من ميدان برشلونة المتأهل سلفا من أجل المرور، بينهما يتوجب على أنتر ميلان الإيطالي الفوز على بي إس في الهولندي، وانتظار تعثر توتنهام في برشلونة.
وفي ما يلي باقي المباريات:
غلاطة سراي التركي / بورتو البرتغالي
شالكه 04 الألماني / لوكوموتيف موسكو الروسي
كلوب بروج البلجيكي / أتليتيكو مدريد
موناكو الفرنسي / بروسيا دورتموند الألماني
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