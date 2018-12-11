"إنستغرام" يضيف ميزة التراسل الصوتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أضاف تطبيق "انستغرام" التابع لشركة "فيسبوك"، ميزة الرسائل الصوتيّة للرسائل الخاصة على منصته، رغم كونه تطبيق لمشاركة الصور بشكل أساسي.
وتتيح الخاصية الجديدة في "إنستغرام"، لمستخدميه، إرسال رسائل صوتية تصل مدّتها إلى دقيقة واحدة في الرسائل الموجّهة لشخصٍ واحد أو مجموعة أشخاص.
وكما في تطبيق التراسل "واتساب" التابع لـ"فيسبوك" أيضا، تظهر إشارة مايكروفون على الشاشة حيث تتواجد لوحة المفاتيح، من أجل تسجيل المقاطع الصوتية المُختلفة عن طريق الضغط على زر المايكروفون ومن ثم ترك إصبعهم بعد نهاية الرسالة الصوتية.
ومن أجل استخدام خاصية "إنستغرام" الجديدة، يتطلب من المستخدمين أن يعدلوا التحديث الأخير للتطبيق على أنظمة التشغيل المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسي تطبيق الصور خرجوا منذ عدّة أشهر من طاقم "فيسبوك"، بسبب محاولات تحويل التطبيق إلى منصة اجتماعية مشابهة لمنصة الشركة الأم.
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