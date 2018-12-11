فسخت ​محكمة التمييز العسكرية​ برئاسة القاضي ​طاني لطوف​، قرار قاضي التحقيق العسكري الأول ​رياض أبو غيدا​، الذي قرر فيه ترك المقرصن إيلي غبش، بعد استجواب الأخير في دعوى "الافتراء الجنائي وفبركة تهمة التعامل مع ​إسرائيل​"، للمحامي حنا محسن الدويهي، وقرر القاضي لطوف إصدار مذكرة توقيف في حق غبش بهذا الجرم، وأحال الملف على قاضي التحقيق العسكري ​فادي صوان​، لمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل اليها.

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة توقيف جديدة في حق المقرصن إيلي غبش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.