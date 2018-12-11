النشرة: إنخفاض بدرجات الحرارة وانزلاقات وتطاير لوحات إعلانية في النبطية بسبب العاصفة الثلجية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأنّ "العاصفة الثلجية الّتي تضرب المنطقة، تسبّبت بانخفاض بدرجات الحرارة، وملامسة الضباب الطرقات كافّة في منطقتي النبطية وإقليم التفاح، لا سيما الجبلية منها".
وأوضح أنّ "سوء الرؤية أدّى إلى حدوث انزلاقات وحوادث سر على طرقات حبوش، دير الزهرني والنبطية، وإلى تطاير عدد من اللوحات الإعلانية واللافتات، فيما تسبّب الرياح الهوجاء بتكسير أغصان الأشجار، وتطاير عدد من الخيم البلاستيكية في منطقة قعقعية الجسر".
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