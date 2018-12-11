كنعان: مؤتمر دعم الاستثمار في لندن تجديد لالتزامات المجتمع الدولي وتأكيد للثقة

أكد رئيس لجنة المال والموازنة امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان بعد وصوله الى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في مؤتمر "دعم الاستثمار في لبنان" أن "انعقاد المؤتمر يشكل دليلا على اعادة تجديد الالتزامات المتبادلة بين لبنان والمؤسسات الدولية"، لافتا الى ان "المنتدى يأتي ليشكل رافعة لكل الالتزامات التي وضعها "سيدر" واعطاء الصورة الحقيقة لما أنجزناه تشريعيا من قوانين تتضمن اصلاحات وتطوير البنية التحتية التشريعية اللبنانية ليفعل لبنان مكانته كمكان جدي ومناسب للاستثمار والتوظيف".
يذكر أن سينعقد الأربعاء بمشاركة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزراء ونواب من بريطانيا ولبنان، وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعن القطاعين الخاص والعام.
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