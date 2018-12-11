باسيل توجه إلى لندن لحضور "ملتقى لندن الاقتصادي" 

غادر وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ مدينة ​مراكش​ المغربية متوجهاً الى لندن لحضور ملتقى لندن الاقتصادي المقرر غداً الأربعاء بعنوان: "إستثمر في ​لبنان​" بالتنسيق بين ​السفارة اللبنانية​ في لندن، و​السفارة البريطانية​ في لبنان، وبمشاركة ​القطاع الخاص​ في البلدين. وكان الوزير باسيل شارك في المؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي عقد امس الإثنين، في مدينة مراكش، وألقى خلاله كلمة لبنان.

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