إرجاء جلسة استكمال استجواب المتهم باغتصاب وقتل شابة في مزيارة إلى 7 شباط المقبل

أرجأت ​محكمة الجنايات​ في ​الشمال​ برئاسة القاضي داني شبلي وعضوية المستشارين القاضيين: خالد عكاري وزياد الدواليبي وفي حضور ممثل ​النيابة العامة​ القاضي سرمد الصيداوي، إلى 7 شباط المقبل، جلسة استكمال استجواب "باسل. ح" المتّهم باغتصاب وقتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في أيلول 2017 في ​مزيارة​ ​قضاء زغرتا​".

واستجوبت هيئة المحكمة في جلسة اليوم، الشاهدة "م.س" واستكملت استجواب المتهم في حضور وكيله القانوني مصطفى عكاري، فيما حضر عن الجهة المدعية المحامي زياد فرنجية، وقرّرت الهيئة استكمال استجواب المتهم في الجلسة المقبلة وللمرافعة.

وكان المتهم (وهو سوري من مواليد عام 1991) ويعمل ناطورًا في منزل عائلة الضحية في مزيارة، دخل إلى المنزل بهدف السرقة إلّا أنّه فوجىء بوجود الضحية ريا (26 عامًا)، فحاول اغتصابها وحصل عراك بينهما وقد تمكّن الجاني من بعده من الإعتداء عليها وخنقها، وقد أكّد تقرير الطبيب الشرعي وفاتها اختناقًا.