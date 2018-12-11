رئيس بلدية زحلة للنشرة: سبب تلوث مياه البردوني هو معامل قاع الريم

اعتبر رئيس ​بلدية زحلة​ ​أسعد زغيب​ في حديث لـ"النشرة" أن "سبب تلوث مياه البردوني صباح اليوم من مجارير سببه يعود الى المعامل الموجودة في بلدة ​قاع الريم​ وخاصة معمل "ميموزا"، ووجه نداء الى رئيس بلدية قاع الريم وسام تنوري بأن "لا يرمي الاتهامات جزافا وأن يعمل على تصليح مسببات تلوث البردوني".

من جهته، رئيس بلدية قاع الريم وصاحب معمل ميموزا وسام تنوري أكد لـ"النشرة" ان "​المياه​ الآسنة التي تخرج من المعمل تخضع لعملية تكرير وعن أسباب تلوث ​نهر البردوني​"، معتبرا أن "يكون هناك بعض مجاري الصرف الحصي مهترئة وهي التي أدت الى تلوث نهر البردوني بالمجارير".