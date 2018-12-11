الرئيس عون يلتقي محمد رعد وحسين الخليل في هذه الأثناء في قصر بعبدا

يلتقي رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في هذه الأثناء في ​قصر بعبدا​، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ​حسين الخليل​.

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