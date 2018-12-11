بري: اعتقد أن الرئيس عون استغنى عن فكرة الرسالة لمجلس النواب

عرض رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مع رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلين العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة .وتطرق الحديث الى موضوع النازحين السوريين والاعباء التي يواجهها لبنان جراء هذه القضية.

وفي تصريح له أكد بري أن "لا شيء اسمه فرص اخيرة في موضوع الحكومة والعقل اللبناني دائماً خلاق وبالامكان انشاءالله ان يتوصل فخامة الرئيس ميشال عون الى حلول سريعة . وامس تبادلنا افكاراً متعددة حتى اذا لم تنجح فكرة تنجح الثانية واذا لم تنجح الثانية تنجح الثالثة"، مضيفا:"اعتقد ان فخامة الرئيس بالمشاورات التي اجرها استغنى عن هذا الامر.اعتقد ذلك ولكن لم نتناول هذا الموضوع امس وقد كنا قد بحثناه انا وفخامة الرئيس منذ حوالي ثلاثة اشهر".

وحول التطورات في الجنوب والمزاعم الاسرائيلية حول الانفاق شدد بري على اننا "لا زلنا في لبنان ننتظر ان يعطونا احداثيات .حتى الان لا يوجد احداثيات ، والاسرائليون يعملون في المنطقة المحتلة .وبالنسبة لنا في لبنان لم نتسلم اية احداثيات بالنسبة لهذا الموضوع ،وفي الوقت نفسه ايضاً نحن مصرون على تنفيذ ​القرار 1701​ والذي ينص على عدم احداث خرق من طرف ضد الاخر بينما هناك 150 او 160 خرقاً اسرائيلياً شهرياً ضد لبنان ولا احد يقول تعالوا لنبحث هذا الموضوع بينما عندما يحصل اي شيء يندرج في اطار الاتهامات ضد لبنان "هاتو بيت الله لنهدّو".