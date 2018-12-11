جنوح باخرة شحن تجارية باتجاه شاطىء عكار بسبب الرياح القوية

أفادت معلومات صحافية بأن "الرياح القوية التي تهب على الشاطىء الشمالي دفعت الى جنوح ​باخرة​ شحن تجارية باتجاه الشاطىء العكاري، على بعد حوالي كيلومتر تقريبا. ويخشى في حال ارتفاع سرعة الرياح ان تدفع الباخرة بقوة أكبر باتجاه الشاطىء الرملي في هذه المنطقة قبالة محلة مفرق حمص".

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