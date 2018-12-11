الجيش الإسرائيلي: إكتشاف نفق آخر لحزب الله امتد من لبنان إلى إسرائيل

أعلن المتحدث بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي كشفت مسارًا لنفق إرهابي هجومي آخر لـ"حزب الله" امتدّ من الأراضي ال​لبنان​ية إلى إسرائيل، حيث يتواجد المسار تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدًا"، لافتًا إلى أنّه "تمّ تفخيخ مسار النفق مثلما تمّ تفخيخ المسارات الأخرى، حيث يعرض كلّ من يدخل إليه نفسه للخطر".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "جيش الدفاع يجري أعمال دراسة داخل مسار النفق"، مؤكّدًا أنّ "​الحكومة اللبنانية​ تتحمّل المسؤولية الكاملة عن حفر النفق من لبنان. الحديث عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل".

ونوّه أدرعي إلى أنّ "قوات جيش الدفاع تواصل الأعمال الواسعة وفق الخطة المقرّرة "درع ​الشمال​" لكشف الأنفاق الإرهابية وإحباطها".