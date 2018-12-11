ترزيان: صدور قرار قضى بالحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لجمعية Beasts

أشار النائب ​هاكوب ترزيان​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن "الأمر الذي كنا قد حذرنا منه وطلبنا من ​بلدية بيروت​ التعامل مع جمعيات لها مصداقية وتاريخ في العمل العام"، مؤكدا أنه "صدر اليوم عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت قرار قضى بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لجمعية Beasts"، مضيفا:"علمنا أن هنالك شركات أخرى سوف تقوم بنفس الإجراءات القانونية".

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