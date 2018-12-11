"دينية النواب" توافق على مشروعي قانوني تنظيم "دار الإفتاء المصرية" و"الفتوى العامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد رئيس اللجنة.
كما وافقت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء - على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وذلك بحضور أمين عام الفتوى بدار الإفتاء الدكتور أحمد ممدوح.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدينية أن اللجنة أجرت في اجتماعها اليوم مراجعة للصياغة النهائية للمشروعين، بعد أن توافق أعضاء اللجنة على جميع مواد المشروعين، موضحا أن اللجنة تعد حاليا تقريرها النهائي بشأن المشروعين تمهيدا لرفعه لمكتب المجلس، ومناقشة المشروعين فى جلسة عامة لاحقة للبرلمان.
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