وزير الشباب: مقر جديد للكاف بشرق القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن إفريقيا لديها عمق تاريخي وذات قوة ومصر جزء أساسي منها، وأن الوزارة أعدت برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ خلال مدد زمنية محددة، لتعزيز التوجة المصري نحو القارة وتنمية التعاون الرياضي مع الدول الأفريقية

وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن الرياضة تخلق العلاقات الطيبة بين الشعوب وليس فقط الرياضة التنافسية، الأمر الذي تحرص عليه الوزارة من خلال برامجها، مشيرا إلى أن التحدي علي المستوي الرياضي كبير لاسيما أن هناك بعض الدول التي تريد نزع دور مصر تدريجياً، ما يجعلنا نسابق الزمن لنكون على استعداد كبير لاسيما مع رئاسة مصر للاتحاد الرياضي الإفريقي العام المقبل، كاشفا عن أنه تم نقل تخصيص أرض لإقامة مقر جديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) من مدينة السادس من أكتوبر إلى شرق القاهرة.

ولفت النائب طارق رضوان إلى أن بعض المواقع الالكترونية نقلت أن مصر تأخرت في إعطاء الاتحاد الأفريقي قطعة أرض لإنشاء المقر، لذلك يحرص الوزير على توضيح حقيقة الوضع لوقف ما أُثير من شائعات في هذا السياق.

ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية (أوكسا) أحمد ناصر إن اتحاد كرة القدم الإفريقي راض تماما عما يتم تقديمه له من تسهيلات، حيث تم توفير العديد من المزايا للاتحاد، ونشكر وزارة الخارجية على جهودها لصالح التعاون الإفريقي، مؤكدا أن أمور المقر تسير بشكل جيد، والأرض التى تم تخصيصها جلبت المزيد من رضا رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولامجال لنقل المقر من مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس تخصيص أراض لإنشاء مقرات الاتحادات في الأوكسا بمصر؛ والوزارة تتفاوض مع الخارجية لاعطاء مزايا لمقرات الاتحادات.

ونوه إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر رياضي إفريقي وسباق دراجات لدول حوض النيل وتجمع لألعاب الإنترنت لجذب للشباب ، والعمل على تغيير محتوي الألعاب وان يتم استثمارها وليس منعها والاستفادة من التجارب الدولية بهذا الشأن،وقال : سنعلن قريبا اتحادا للألعاب الإفريقية لألعاب الانترنت كما فعلنا ذلك عربيا مع تناسب محتوي الألعاب للشباب الأفريقي.