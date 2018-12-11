بالصور – ممثل قطر يشارك في اجتماع وزراء الثقافة والسياحة العرب بمكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

شهد الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية المنعقد اليوم الثلاثاء في مكتبة الإسكندرية، مشاركة دولة قطر في المناقشات الخاصة بمقترح المملكة العربية السعودية لتفعيل رؤية مشتركة للتعاون بين قطاعي السياحة والثقافة على مستوى الدول العربية.

مثل الجانب القطري في الحضور السفير إبراهيم عبد العزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، في الاجتماع الذي ترأسه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وكان على قمة الحضور السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من ممثلي الدول العربية المشاركة.

وفي حين لم يشارك الممثل القطري بإلقاء كلمة خلال الاجتماعي، وعلم "الخليج 365" أن 5 دول عربية أبدت رغبتها في المشاركة لتنفيذ مشروع الرؤية المقترحة من السعودية لتعاون قطاعي الثقافة والسياحة، هي:"البحرين، الأردن، تونس، العراق ومصر."، وذلك وفق ما جاء في نص جدول أعمال الفعالية.

وفي الوقت نفسه تلقى مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية درع تكريم من ممثل وزارة السياحة الكويتية على هامش الاجتماع، ضمن مجموعة من الإهداءات التي قُدمت لبعض ممثلي الدول العربية الحضور.

وكان الأمير سلطان بن سلمان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، تقدم بمشروع رؤية للتلاقي بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية، بما يساهم في بناء شراكة فاعلة بين تلك الجهات، واعتماد السياحة محركا رئيسيا للتعريف بالتراث الثقافي في الوطن العربي.

وأكد بن سلمان أن المشروع سيعد ركيزة أساسية للمحافظة على التراث والثقافة العربية والعمل على إعادة مكانتها بين شعوب المنطقة وتوظيفها في خدمة السياحة البينية بين الدول العربية، في حين جرى تعميم المقترح على ممثلي الدول لإبداء الرأي والملاحظات لإعداد صيغة نهائية في هذا الشأن.