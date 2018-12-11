"التموين والبطاطس" تسيطر على مناقشات البيانات العاجلة للنواب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، استعراض العديد من إشكاليات المواطن المصري، عدد من البيانات العاجلة للنواب، حيث تنوعت المشكلات فيما يخص منظومة البطاقات التموينية، وأخرى تتعلق بوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وأسعار البطاطس، والذ أكد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بشأنها، أن أسعارها ستظل معقولة ولسنا في حاجة لعمل بلبة بشأنها.

وانتقد النائب خالد حنفي تأخر طباعة كتب المكفوفين بطريقة برايل، وقال إن وزارة التربية والتعليم أسندت طباعة الكتب إلى المطابع الأميرية، لكنها تأخرت في طباعتها، وما تم طباعته منها صدر متضمنًا أخطاء طالت آيات قرآنية.

ودعا حنفي إلى تشكيل لجنة لمراجعة تلك الكتب، وضمان تسليمها إلى الطلاب في موعد مناسب، خاصة وأن الفصل الدراسي الأول قارب على الانتهاء.

وقالت النائبة سحر صدقي إن الحكومة تعمل عكس توجيهات رئيس الجمهورية في الاهتمام بالشباب، حيث تزيل الحكومة الملاعب الخماسية الخاصة على مستوى الجمهورية، والتي يستفيد منها ملايين الشباب.

وأشارت إلى أن مراكز الشباب التابعة للوزارة، ليس بها ملاعب، ضاربة المثل بمركز أبو تشت في قنا، والذي يضم 20 مركز شباب، منها 3 فقط بها ملاعب.

وتابعت: أطالب بتوجيه رسالة لرئيس الوزراء بإلغاء قرارات الإزالة لحين الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء إعمالًا لروح القانون.

ودعت النائبة آمال طرابية إلى وقف حملة إزالة حظائر الماشية للفلاحين بمحافظة الدقهلية، وتعويض من تضرروا من تلك الإزالات.

وقال النائب ممدوح مقلد إن وزارة الأوقاف غيرت من سياستها نحو المساجد الأهلية، حيث توافق على ضمها دعويًا مع تحمل مقيميها بتكلفة الإنارة والمياه، مشيرًا إلى فواتير المياه والكهرباء تجاوزت لبعض المساجد عشرين ألف جنيه.

وخاطب عبد العال، النواب خلال الجلسة، وخاصة الملتفين حول وزيرة الصحة لتوقيع طلبات منها، قائلا: "السادة الأعضاء إذا استمر توقيع الطلبات أثناء الجلسة سأضطر لرفع الجلسة تمامًا.. احنا نسمع بعضنا كويس جدا.. سيادة الوزير تجمع الطلبات وتنظر فيها بعد الجلسة أنا معنديش مانع".

وحول مشكلة التحفظ على أطنان من البطاطس في الثلاجات لدى مخزنيها، قال النائب العمدة عثمان المنتصر إن تلك الإجراءات لم تكن مدروسة.

ودعا المنتصر إلى إعادة تشكيل اللجنة العليا للبطاطس التي كان معمولًا بها في عام 1981 وحتى عام 1994، برئاسة وزير الزراعة وعضوية الجهات المعنية، على أن تقوم تلك اللجنة بتقدير وتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير ومصانع البطاطس واستيراد تقاوي كافية دون زيادة أو نقصان.

كما طالب المنتصر برفع التحفظ عن الكميات المتحفظ عليها من البطاطس، وحذر المنتصر من ارتفاع سعر البطاطس لحوالي 16 جنيها، ورد عليه رئيس المجلس علي عبد العال: البطاطس مش هتوصل للسعر اللي بتقوله.. البطاطس بالسعر المعقول عشان متعملش لينا بلبلة".

ومن جانبه، دعا النائب أيمن أبوالعلا إلى معاملة أهالي الواحات البحرية، في تقنين أراضيهم التي توارثوها بطريقة وضع اليد، كمنطقة نائية أسوة بمنطقة الفرافرة.

كما طالب أبو العلا وزارة الصحة بإعلان رؤيتها لملف صيانة المستشفيات للحفاظ على حياة المرضى والأطباء، وقال النائب يحيى عيسوي إن مستشفى أبو المطامير بالبحيرة يعاني من العجز الشديد في الأطباء.وأضاف: "الوحدات الصحية مفيهاش ولا طبيب وأتحدى الوزيرة لو نزلت مفيش ولا طبيب".

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد إن بيانه العاجل متعلق بـلقمة العيش.وأوضح: أعترف أننا حتى الآن فشلنا في أن يصل الدعم لمستحقيه، كان لنا حوار مع وزير التموين حول حذف من لا يستحقون من البطاقات التموينية، وخاصة أرباب الوظائف العليا مثل المستشارين والقضاة والضباط والمديرين والمحافظين، حيث يحصلون على مرتبات جيدة.

وتابع عابد: وزارة التموين تعاملت مع الموضوع على طريقة هم يضحك وهم يبكي، فبدلا من أن تحذف أصحاب الوظائف العليا، حذفت من ينتظرون كيلو الأرز أو رغيف العيش، ولدي في مركز الصف بالجيزة تم الحذف عشوائيا للآلاف والله العظيم هؤلاء الناس بيناموا من غير عشاء.

وواصل عابد: وحين قدمنا تظلمًا قال الوزير حاضر منذ أشهر دون جدوى، ولو اتعملت منظومة مرة واحدة في مصر هيوصل الدعم لمستحقيه والناس هتشكرنا في الشارع.

وحول مشكلة المستشفيات بالبحيرة، قال النائب عصام الصافي في بيانه العاجل: "لدينا مبنى صدر له قرار إزالة منذ عشر سنوات دون أن يتم تنفيذ القرار، ونفاجىء بوزارة الصحة تقيم مبان جديدة دون وجود أطباء.. نحن لسان حال الشارع، والناس تطالبنا بحاجات مش قادرين نعملها.. بيقولوا فين النواب واحنا معملناش حاجة".​