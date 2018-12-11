كريد تفسح المجال أمام المطورين والشركات لاستخدام منصتها

سان فرانسيسكو-الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "كريد"، وهي الشركة الرائدة في مجال تزويد القروض المدعومة بالتشفير مع تسهيلات ائتمانية تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار أمريكي، عن إطلاق "كريد إكس"، وهي عبارة عن منصة المطورين من "كريد"، والتي تتيح لأي شركة أو مطور تحويل منتجاتهم إلى تطبيقات مالية قوية مقدمة لعملائهم. وتعتبر المبادلات المشفرة، والمحفظات المشفرة، ومزودي خدمات التعدين، وحتى المؤسسات المالية التقليدية قادرة على الوصول إلى الإقراض المشفر كخدمة وخلق مجموعة غنية من التجارب لعملائهم.

وقال دان شات، المؤسس الشريك لشركة "كريد" وتحالف "يونيفرسال بروتوكول ألاينس" في إطار تعليقه على الموضوع: "تعد عمليات تزويد القروض والاكتساب المدعومة بالتشفير أعمال معقدة يصعب وضعها على السكة الصحيحة، بخاصة في سوق الأسعار الهابطة". وأضاف: "أصبح بإمكان الأوصياء على الخدمات المشفرة أو المحفظات أو التجار أو شركات المبادلات تزويد عملائهم بميزات جذابة لإدارة الائتمان والخزانة، تُدمج مباشرة في تطبيقاتهم الخاصة، ومدعومة من شركة ’كريد‘. يمكن للشركات اختيار استخدام ميزانياتها الخاصة، أو الاستفادة من خدمات ’كريد‘ الرامية إلى توفير الائتمان وكسب الأرباح من أجل تحقيق العائدات، واستبقاء العملاء، وادخار التكاليف، وتلقي تسوية فورية. يمكن للشركات أيضاً وضع عملات بيتكوين ’بي تي سي‘ خاصتهم في عهدة ’كريد‘ لكسب فائدة أكبر. وإننا نتطلع باستمرار إلى إضافة ميزات وظيفية جديدة من شأنها اجتذاب عملاء الخدمات المشفرة الجدد والحاليين. حتى يمكن للمؤسسات المالية التقليدية الاستفادة من هذا العرض".

وفي هذا السياق، ستتيح واجهات برمجة التطبيقات المقدمة من "كريد" للمؤسسات من الأحجام كافة الوصول إلى القروض منخفضة الفائدة وبأسعار معقولة، باستخدام خدمة التشفير كضمان. وتوفر المنصة البساطة والموثوقية اللازمة لاجتياز التعقيدات التي تعترض الخدمات المالية للتعاملات الرقمية "بلوك تشاين". وتقوم بعض الشركات حالياً بإنشاء خدمات منصة "كريد إكس" ومرفق عملة "إل بي إيه" الرمزية ضمن تطبيقاتها، وتشمل:

"أبهولد" - تتعامل "أبهولد" مع أكثر من مليون مستخدم حول العالم. وأجرت مداولات بمبالغ تزيد عن 4.1 مليار دولار على منصة العملات الرقمية ودفتر يسجل فيه الإحتياطي لديها. سيتمكن عملاء ’أبهولد‘ من اقتراض الأموال بالدولار مقابل عملاتهم المشفرة، وكسب عوائد على العملات المستقرة "ستايبل كوينز" بواسطة برنامج إقراض الأموال وكسب الأرباح من "أبهولد" ("أبهولد بورو آند أبهولد إيرن") المدعوم من "كريد".

"أكري" - "أكري" هو عبارة عن تطبيق استثماري مشفّر يتيح الاستثمار بمبلغ صغير في العملات المشفرة. تقوم "أكري" بإزالة الغموض المهيمن على قطاع العملات المشفرة وإضفاء الطابع الديمقراطي عليه، مما يجعل قيمة المشاريع التي تستخدم العملات المشفرة متاحة للجميع على الدوام. سيتمكّن عملاء "أكري" من تغطية عملاتهم المشفرة بضمانات للحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة وكسب عوائد على عملاتهم الرمزية.

"هيليوم" - هي شركة برمجيات مالية طورت تطبيقات استثمارية تعمل على أتمتة عملية شراء وبيع وتداول الثنائيات المشفرة والنقد الإلزامي ("فيات"). ستقوم "هيليوم" بالاستفادة من منصة "كريد إكس" حيث يمكن استثمار الأموال المقترضة بواسطة "كريد" تلقائيًا من خلال "هيليوم" والسماح للمستخدمين الذين يدخلون في مراهنات مالية بواسطة عملة "إل بي إيه" بكسب عوائد يمكن لها أن تعوض الفوائد على قروضهم ومبالغ رأس مالهم.

ومن جهته، قال سكوت تومبسون، الرئيس السابق لشركة "باي بال": "تعمل ’كريد‘ على إنشاء الجيل القادم من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصات المقدمة إلى مجتمع العملات المشفرة، وهي خدمة لا توفرها الشركات المرموقة اليوم على مثال ’باي بال‘ و’سترايب‘". وأضاف: "يتطلب مستقبل الخدمات المالية منهجية شفافة ومنفتحة أكثر على حلول التكنولوجيا المالية، ويتخذ فريق عمل ’كريد‘ السابق موقعاً مناسباً لتلبية احتياجات السوق".

وقال بريت كينغ، مؤلف كتاب "بنك 4.0" والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبنك "موفن" في هذا الصدد: "لطالما شعرت أن الدفاتر الموزعة هي نتيجة طبيعية لوسائل التواصل الاجتماعي، والتعاملات الرقمية ’بلوك تشاين‘ والمصادر المفتوحة". وأضاف: "يسرّني أن تزويد القروض وكسب الأرباح يبرزان ضمن مجموعة ممتازة من خدمات التطبيقات على منصة ’كريد إكس‘".

ومن جانبه، قال بايس إلسوورث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "هيليوم": "تتيح منصة ’كريد إكس‘ لشركتنا ابتكار بعض المنتجات الجذابة للغاية المقدمة لعملائنا - تشمل التداول المؤتمت الهامشي للثنائيات المشفرة والنقد الإلزامي (’فيات‘)، والقدرة على خفض أسعار الفائدة من خلال المراهنات المالية بواسطة عملة ’إل بي إيه‘ والقدرة على توليد الدخل لتسديد القروض". وتابع حديثه قائلاً: "إننا نتطلع قُدماً إلى ابتكار العديد من المنتجات في المستقبل باستخدام منصة ’كريد إكس‘".

وفي السياق ذاته، قال جيه بيه ثيريوت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "أبهولد": "لطالما كنا من أشد المعجبين بشركة ’كريد‘، ونتطلع إلى تحقيق فرصة كبيرة لزيادة العوائد على العملات المشفرة والنقد الإلزامي (’فيات‘)، وخفض تكلفة القروض لدعم عملاء ’أبهولد‘ في أكثر من 180 دولة". وأضاف: "يمكن للجميع تحقيق المكاسب عند الدمج بين أفضل القدرات الخاصة ب’كريد‘ لإدارة الائتمان والخزانة وخدمات شركة ’أبهولد‘ المصرفية والاستثمارية في العملات المشفرة والنقد الإلزامي (’فيات‘)".

وقال برندون ماكوين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "أكري": "نحن نعتقد بأن التشفير، باعتباره فئة من الأصول، سيتفوق على الأصول التقليدية خلال الأعوام العشرة المقبلة، ومن شأن قدرتنا على الاستفادة من منصة ’كريد‘ الرامية إلى تقديم مجموعة من ميزات الادخار والاستثمار، توفير هامش أوسع من الحرية والمرونة المالية لعملائنا".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة منصة "كريد إكس" أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

لمحة عن شركة "كريد":

تعتبر "كريد" منصة إقراض عالمية لامركزية من شأنها تسهيل إمكانية الوصول إلى الائتمان في أي مكان وفي جميع الأوقات. قامت شركة "كريد"، التي أسسها أعضاء سابقين في مجال التكنولوجيا المالية في "باي بال"، بتأمين ما يزيد عن 300 مليون دولار أمريكي من رأسمال الإقراض. وتتمثل مهمة "كريد" في استغلال قوة تقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" ليستفيد الجميع من المنتجات الائتمانية منخفضة التكلفة. وتجمع "كريد" فريقاً متنوعاً من قادة رواد الأعمال، والتعلم الآلي، وقوة تقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشاين". لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: mycred.io أو متابعتنا عبر "تويتر" و"لينكد إن" أو الانضمام إلى مجتمعنا عبر "تيليجرام".

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