شركة الإمارات للتأهيل والرعاية المنزلية تحصل على اعتماد آخر لمدة...

دبي، الإمارات العربية المتحدة، -الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

أعلنت شركة ’كارف‘ الدولية عن تجديد اعتماد شركة الإمارات لإعادة التأهيل والرعاية المنزلية لمدة ثلاث سنوات أخرى فيما يخص برنامجها لإعادة التأهيل المنزلي والمجتمعي (الكبار والأطفال والمراهقين). ويمثل قرار الاعتماد هذا أعلى مستوى من مستويات الاعتماد الذي يمكن إعطاؤه لمنظمة ما، كما يؤكد على مدى الالتزام الكبير للشركة بتطبيق معايير مؤسسة ’كارف‘ الدولية. وقد أصبحت شركة الإمارات للتأهيل والرعاية المنزلية الآن، بناءً على هذا الاعتماد الأخير، الجهة الوحيدة التي تقدم الرعاية الصحية في المنطقة الحاصلة على اعتماد مؤسسة ’كارف‘ لقاء ما تقدمه من خدمات وبرامج رعاية صحية وإعادة تأهيل للمرضى الداخليين والخارجيين إضافة إلى خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

وتعدّ شركة الإمارات للتأهيل والرعاية المنزلية شركة رعاية صحية إماراتية تعمل تحت إشراف وإدارة مركز ’إن إم سي بروفيتا‘ الطبي العالمي. ويضم الفريق الطبي متعدد التخصصات للشركة نخبة من الأطباء والمعالجين والممرضين المتخصصين والمدربين دولياً ممن خضعوا لتقييم دقيق صارم على يد نخبة من زملائهم تأكيداً على التزامهم بمعايير الجودة الأعلى عن تقديم البرامج والخدمات الخاضعة للقياس والمساءلة من قبل فريق الفاحصين الخاص بمؤسسة ’كارف‘.

تأسست شركة الإمارات للتأهيل والرعاية المنزلية عام 2006، وتعمل على توفير خدمات إعادة التأهيل للمرضى المقيمين والخارجيين وذلك من خلال مركزين لإعادة تأهيل المرضى الداخليين قائمين في دبي، إضافة إلى خدمات إعادة التأهيل المنزلية المتوفرة عبر كافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر الدكتور أدهم كمال، المدير الطبي لشركة الإمارات للتأهيل والرعاية المنزلية أنّ: "مؤسسة كارف الدولية هي المعيار الذهبي الدولي لاعتماد خدمات إعادة التأهيل في العالم، ونحن فخورون جدًا بأن نطاق خدماتنا أصبح معترفاً عليه بالكامل الآن من حيث التزامنا بأعلى وأفضل معايير الجودة. وفي الوقت الذي يعكس فيه هذا الإنجاز تفانينا تجاه مرضانا، فإنه يؤكد في الوقت ذاته جودة خدماتنا وأداء موظفينا وتميزنا الراسخ في الممارسة المهنية".

وتعتبر مؤسسة كارف الدولية هيئة مستقلة غير ربحية تعمل على تعزيز معايير الجودة والقيمة والنتائج المثلى للخدمات عبر مراحل عملية الاعتماد تشاورية وخدمات التحسين المستمر التي ترتكز على تعزيز حياة الأشخاص الذين تتم خدمتهم. وقد تأسست المؤسسة عام 1966 تحت اسم ’لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل‘ وتعرف اليوم مؤسسة ’كارف‘ الدولية، حيث تقوم هيئة الاعتماد بوضع معايير ترتكز على المستهلك لمساعدة المؤسسات على قياس وتحسين جودة برامجها وخدماتها.