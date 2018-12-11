صحيفة بريطانية تكشف عن تكهنات مخيفة لعام 2019

الكاهنة بابا فانجا

كتبت - نور إبراهيم:

نشرت صحيفة "مترو" البريطانية، توقعات مخيفة لعام 2019 نقلًا عن الكاهنة البلغارية التي تدعى بابا فانجا.

ذكرت الصحيفة أن تكهنات بابا فانجا جزء كبير منها يكون صحيح ومنهما حادث 11 سبتمبر في أمريكا، كما توقعهت خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وظهور الجماعة الإرهابية "داعش"، وذلك قبل وفاتها عام 1969 عن عمر يناهز 86 عام.

أكدت الصحيفة أن تكهنات بابا فانجا تكون صحيحة

بنسبة 85%، وكان منها الإنهيار الإقتصادي في أوروبا.

وأفادت التقارير التي تم الكشف عنها أن اغتيال بوتين سيكون عن طريق شخص من فريق الأمن الخاص به.

كما تعتقد أن تسونامي سيضرب آسيا، وسيهبط نيزك في روسيا، بالإضافة إلى إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمرض غامض وسيمت بالسكتة الدماغية.

أما عن شخصية بابا فانجا فهي تعتبر نفسها فقدت بصرها في سن الثانية عشر واكتسبت قوة خارقة وهي توقع الأحداث.

بدأت فانجا أن تشاهد أحداث في أحلامها وسماع أصوات جعلتها تتنبأ بما سيحدث، كما أنها تتحدث إلى الموتى والنباتات.

توقعت بابا فانجا قبل وفاتها أن العالم سيتغير كليًا بحلول عام 2164، وزعمت أنه في عام 2288 سيصبح السفر عبر الزمن ممكنًا، وأن عام 5079 سيكون نهاية العالم.

جدير بالذكر أن فانجا قدمت مئات التنبؤات على مدار 50 عام، وتحقق جزء كبير منها.