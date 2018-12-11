"يونا" يدين الاعتداء الإسرائيلى على وكالة الأنباء الفلسطينية

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في مدينة رام الله

أدان اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في مدينة رام الله، وما أسفر عنه من احتجاز موظفي الوكالة، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية لإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الفلسطينيين.

وقال مدير عام الاتحاد عيسى خيره روبله - في بيان اليوم الثلاثاء- إنَّ تركيز الاحتلال الإسرائيلي هجماته على وكالة "وفا" -عضو الاتحاد-

محاولة يائسة لثنيها عن مواصلة جهودها المهنية في فضح انتهاكات الاحتلال، وإبراز عمليات التهويد المستمرة في القدس وغيرها، وتوثيق المعاناة الكبيرة للفلسطينيين في ظل الاحتلال، ونقلها إلى وسائل الإعلام العربية والدولية.

وشدد "روبله" على أنَّ هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين التي نصَّت على "اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليًا لمنع التهديدات،

والعنف، والاعتداءات على الحياة والسلامة الجسدية للصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام".

كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الليلة الماضية مقر وكالة "وفا" بمدينة رام الله، ومنعت موظفيها من مغادرة المبنى، واحتجزتهم في مكتب التحرير، واستولت على تسجيلات الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة الموجودة بالمقر وأطلقت القنابل المسيلة للدموع على الموظفين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال قامت بالاعتداء على بعض الزملاء الصحفيين ثم تمركزت داخل المبنى واتخذته ثكنة عسكرية لإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشباب الفلسطينيين المتظاهرين بالقرب من المقر.