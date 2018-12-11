بريطانيا تكشف عن موعد التصويت على اتفاق بريكست

وكالات:

كشف المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن مجلس الوزراء البريطاني سيجتمع يوم غدٍ الأربعاء لمناقشة الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وأضاف المتحدث - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء- أن ماي ستقدم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي

توصلت إليه فى مجلس العموم للتصويت عليه قبل 21 يناير المقبل.وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد قال - في تغريدة عبر (تويتر) - إنه لا يوجد مجال لإعادة التفاوض في الاتفاق الذي تم التوصلإليه مع المملكة المتحدة، حيث أنه مازال مقتنعًا بأن هذا الاتفاق هو الأفضل والوحيد القابل للتطبيق.يشار إلى أن ماي قد ارجأت التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والذي كان من المقرر إجراؤه داخل مجلس العموم البريطاني اليوم، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بأن يتم رفض خطة ماي، ما يهدد مستقبلها السياسي ويضعه على المحك.