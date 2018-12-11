الأمم المتحدة تكشف عودة 250 ألف لاجئ سوري

وكالات:

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى وطنهم خلال العام المقبل.

وقال أمين عوض، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية، في تصريحات صحفية إن نحو 5,6 مليون لاجئ سوري ما زالوا في بلدان

مجاورة تشمل تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.

وأضاف: "نتوقع في هذه المرحلة عودة ما يصل إلى 250 ألف سوري خلال 2019. هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان وفقا للوتيرة التي نعمل بها ونزيل العقبات التي تعرقل عودتهم".

ولفت إلى أن الكثير من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل في الوثائق والملكية، يتعين على الحكومة السورية المساهمة في حلها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المفوضية طلبت مساعدتها في حل قضية ما يشاع عن أن الحكومة السورية تفرض على العائدين دفع رسوم مالية تصل إلى 300 دولار للأسرة الواحدة، مقابل إصدار الأوراق المطلوبة لهم.

وكشفت بيانات المفوضية أن نحو 37 ألف سوري عادوا إلى بلادهم في العام الحالي.