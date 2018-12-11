روحاني: واشنطن فشلت في حظر النفط الإيراني

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن استيائه من العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن الأمريكيين لم ينجحوا في حظر نفط بلاده، وأن صادرات طهران النفطية تحسنت بشكل ملحوظ قياسا بما قبل العقوبات.
وأعلن روحاني أن المصدرين الإيرانيين حققوا أداء جيدا خلال الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بالعام الماضي، حيث شهدت صادرات إيرانزيادة فاقت 13%، مع وضع إطار عمل لاستدرار العملة الصعبة من صادرات السلع.
وكشف الرئيس الإيراني عن أن وزير النفط قدم تقريرا مطمئنا عن مبيعات النفط وأضاف أن أمريكا كانت تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيراني مؤكدا أن صادرات النفط
وتابع: "الأمريكيون لم ينجحوا في مجال الحظر النفطي كما حاولوا منع خفض إنتاج أوبك النفطي لكن والحمد لله اتفقت الدول الأعضاء على خفض الإنتاج، واتخذت الدول غير الأعضاء القرار نفسه.
وأضاف: الأمريكيون لم ينجحوا في هذا الصدد، وحققت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاحا جيدا، وستستمر عملية بيع النفط الإيراني كما كانت من قبل.
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