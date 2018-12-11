البرلمان العربي يتضامن مع السعودية ويرفض الحملات المغرضة ضدها

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وافق البرلمان العربي اليوم على قرار بشأن "تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ورفض الحملة المغرضة ضد المملكة" خلال جلسته العادية التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
وأكد البرلمان في قراره "رفضه القاطع للحملة المغرضة ضد المملكة العربية السعودية وأي محاولات للنيل منها أو تهديدها، واستهداف سمعة ومكانة دولة عريقة لها تاريخ مشرف اعتمادًا على معلومات مغلوطة ومصادر مضللة.
وجدد البرلمان العربي التضامن التام مع
وأعرب عن تقديره لمواقف الدول العربية والإسلامية التي أعلنت تضامنها مع المملكة العربية السعودية بإدراك كبير وحسٍ عالٍ تقديرًا لمكانة وسمعة المملكة ودورها التاريخي، ولتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة وتضامن الأمة العربية.
وطالب البرلمان العربي وسائل الإعلام كافة الالتزام بالمهنية والتحلي بالمسؤولية، والقيام بدور إيجابي وتحري الدقة لنقل الحقائق، وعدم الإنسياق وراء المخططات الخبيثة والمغرضة والمدفوعة من أعداء الأمة العربية والإسلامية التي تهدف للنيل من سُمعة ومكانة دولة عربية كُبرى سخرت إمكاناتها وقدراتها كافة لخدمة الحرمين الشريفين والدفاع عن جميع قضايا العرب والمسلمين العادلة في المحافل الإقليمية والدولية كافة.
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