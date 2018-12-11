نائب عربي بالكنيست يحمل نتنياهو مسئولية التحريض الدائم على أبومازن

النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة

وكالات:

بعث النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، القائمة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي، رسالة شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحمله مسؤولية التحريض الدائم بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تُرجمت صباح اليوم للدعوات العلنية للقصاص منه.

وأدلى عودة، بتصريحات للوكالة الرسمية، قائلا إن اللافتات

المنصوبة عند مداخل الاستيطان وعليها صورة الرئيس الفلسطيني والدعوة الصريحة لاغتياله، نابعة مباشرة من تحريضك الدائم واتهامك الدائم له بدعم ٍ "الارهاب"، وهذا ً تماما ما هو مكتوب على اللافتات التي تدعو الى اغتياله.

وجاء بالرسالة: يبدو أنك تعلمت من تحريضك على يتسحاق رابين بأن التحريض مجد!! ويأتي بنتائج فعلية وسياسية!! ا هذه الدعوات الصريحة التي يقوم بها اتباعك المستوطنون لاغتيال وجاء في رسالته أن الأمر الفوري المطلوب الآن هو أن تستنكر علنً الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف عودة "إن تحريضك سيزيد التلاحم بين الشعب الفلسطيني وقيادته بمواجهة صفقة القرن الأميركية ومواجهة احتلالكم البغيض".