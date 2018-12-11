نتنياهو: سنواصل الاستيطان بالضفة الغربية ولن نخلي أي مستوطنة

بنيامين نتنياهو

وكالات

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، عزم الحكومة الاسرائيلية مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية وعدم إخلاء اي مستوطنة منها.

وشدد نتنياهو على رفضه تفكيك أي مستوطنة من الضفة، طالما بقي "رئيسا للحكومة".

وأضاف نتنياهو خلال مراسم افتتاح شارع قريب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية: " هنا عاش أجدادنا قبل آلاف السنين، أسماء مثل جيفاع بنيامين ومخماس وعوفرا وعناتوت تنقلنا مباشرة إلى أيام التوراة".

وأضاف أن هذه الأماكن التي توجد في قلب تاريخنا

منذ 3 آلاف عام، فترة مملكة شاؤول ثم مملكة يهودا، هذه الأماكن تأتي إلينا مباشرة من التوراة، من قلب وطننا، وسنواصل تعزيز الاستيطان فيه".

وتابع : "مشي أجدادنا هنا، في هذه الوديان وفي هذه الجبال، أكبر المشاهد الدراماتيكية التي وقعت في تاريخ شعبنا والبشرية وقعت هنا في هذا المكان، ولذلك نربط ماضينا بمستقبلنا وهذا هو حق كبير جدا،

يمتلك جيلنا حقا عملاقا، استعاد جيل والدونا ما ضاع، ونحن نعد بأنه ما استعيد سيبقى لأجيال وللأبد وسيضمن خلود إسرائيل".

أكد نتنياهو عزمه إبقاء المستوطنين في الضفة، في إشارة الى إطلاق فلسطينيين النار على مستوطنين قبل يومين، قرب مستوطنة "عوفرا"، شرق رام الله.

وأردف نتنياهو بالقول إنه "سنثبت لهم أن اعتزامهم اقتلاعنا من أرضنا سيواجه سورا حصينا، إنهم يريدون أن يقتلعونا من هنا ولكنهم لن يحققوا ذلك، طالما أظل رئيسا للحكومة الإسرائيلية لن يتم اقتلاع يهودي واحد من منزله، وليس فقط لن يتم اقتلاع أحد من منزله فسنبني المزيد من المنازل".