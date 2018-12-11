رئيس الاستخبارات الإسرائيلية: إمكانية شن حرب على غزة ضئيلة

وكالات

أعلن تمير هايمن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اليوم أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أن إمكانية شن حرب على حدود غزة أو الشمال ضئيلة، لافتا إلى أن احتمالية ديناميكية التدهور لحرب يرتفع، وأن قابلية تفجر الأوضاع عند الحدود الشمالية مرتفعة.

وتشير التقديرات في تل أبيب إلى أنه بدخول عملية درع شمالي التي ينفذها الجيش الإسرائيلي عند

الحدود مع لبنان أسبوعه الثاني، قد تتسع ولا تقتصر على الادعاء الإسرائيلي بكشف وتدمير أنفاق حفرها حزب الله، وتمتد من الجانب اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي، حسبما ذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عن أعضاء كنيست شاركوا في اجتماع اللجنة.

ورأى المحلل العسكري في "شركة الأخبار" (القناة الثانية سابقا)،

روني دانييل، أن إرسال وفد من الجيش الإسرائيلي برئاسة قائد شعبة العمليات، أهارون حليفا، إلى موسكو من أجل لقاء نظرائهم الروس، هو مؤشر لتصعيد محتمل. وقال دانييل إن "لإسرائيل مصلحة كبيرة في تجنيد روسيا إلى جانبها، والسؤال هو ما هو هدف هذا الوفد؟ الإجابة الأولى هي أن الحديث يدور عن إطلاع الروس وحسب (على سير العملية). والإجابة الثانية هي أن الحديث يدور عن الإعداد لشيء ما أكبر يمكن أن يتطور في منطقة الحدود".