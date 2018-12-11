رئيس الاستخبارات الإسرائيلية: إمكانية شن حرب على غزة ضئيلة

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أعلن تمير هايمن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اليوم أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أن إمكانية شن حرب على حدود غزة أو الشمال ضئيلة، لافتا إلى أن احتمالية ديناميكية التدهور لحرب يرتفع، وأن قابلية تفجر الأوضاع عند الحدود الشمالية مرتفعة.
وتشير التقديرات في تل أبيب إلى أنه بدخول عملية درع شمالي التي ينفذها الجيش الإسرائيلي عندالحدود مع لبنان أسبوعه الثاني، قد تتسع ولا تقتصر على الادعاء الإسرائيلي بكشف وتدمير أنفاق حفرها حزب الله، وتمتد من الجانب اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي، حسبما ذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عن أعضاء كنيست شاركوا في اجتماع اللجنة.
ورأى المحلل العسكري في "شركة الأخبار" (القناة الثانية سابقا)،
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