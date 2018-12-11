المصور الدانماركي صاحب الفيديو الإباحي يكشف تفاصيل ليلة صعوده للهرم

المصور الدانماركي وصديقته أعلى الهرم

كتبت - نور إبراهيم:

نشرت صحيفة "إكسترا بلاديت الدانماركية" حوارًا مع المصور الدنماركي "أندرياس هيفيد"، صاحب الفيديو الإباحي الذي التقطه أعلى هرم خوفو بالجيزة.

كشف المصور للصحيفة عن تفاصيل سبب صعوده للهرم، لافتًا إلى أنه كان يحلم بصعوده منذ وقت طويل، وقال إن فكرة جلسة التصوير العارية كانت تسيطر على تفكيره منذ فترة أيضًا، فجاءته فكرة تصوير الجلسة أعلى الهرم.

وأبدى المصور هيفيد عن حزنه الشديد بعد أن سببت الصور أزمة كبيرة في مصر، ولكنه زعم أنه تلقى ردود أفعال إيجابية

من مصريين آخرين.

واعتبر هيفيد أن الفيديو لا يمثل إساءة لأحد مثل ما فعل الرسام الدنماركي ورسم الصور المسيئة للرسول، وأكد أن صورته لا تعارض أي قيم إسلامية.

وأضاف أن هذا الفيديو جزء من مشروعه وهو التقاط الصور من على القمم المرتفعة، مشددًّا على أن الأهرامات لم تكن موقعه الأول بل زار من قبل أماكن مرتفعة سياحية أخرى مثل الأماكن المرتفعة المختلفة

في هونج كونج وبانكوك ودول من أوروبا الشرقية، وأكد أنه لم يعرض أي مكان للأذى.

وقال هيفيد إنه تسلق الهرم من قبل مع صديقه، ولكن حراس الهرم منعوه واصطحبوه لقسم الشرطة وحققوا معه، ثم أطلقوا سراحه، ولكنه لن ييأس وقرر الصعود إليه مرة أخرى مع صديقته.

أما عن رحلة صعودهم، فقال إنه تسلل مع صديقته إلى الهرم في التاسعة والنصف مساءً، واختبأ مع صديقته في مبنى أثري لمدة ساعة ونصف حتى تمكنوا من التسلل.

وقال إن تسلقهما استغرق حوالي 25 دقيقة فقط، وحينها شعر بالانتصار بعد صعوده للقمة، وأكد أنه لم يمارس الجنس مع صديقته بل التقطوا الصور فقط.